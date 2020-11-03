أحمد الطاهرى: شوارع العاصمة الأمريكية كأنها تستعد لمعركة وليس انتخابات

قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية فاصلة فى تاريخ أمريكا، وهناك حالة من الاستقطاب غير مسبوقة، وهو ما انعكس على شوارع العاصمة وكأنها تستعد لمعركة وليس انتخابات.





وأضاف الطاهرى، خلال مداخلة ببرنامج "النبض الأمريكى" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أن جميع المحال التجارية والبنوك تم تغطيتها بالستائر الخشبية وهو أمر غير معتاد تحسبًا لأى أعمال فوضى محتملة. وأوضح أن كل المؤشرات تشير إلى تدخل المحكمة العليا فى الانتخابات، ومن المنتظر أن تطعن حملة ترامب على التصويت بالبريد وهو ما يتم التحضير له من الآن.

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