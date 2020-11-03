خبير عسكرى أمريكى: لن نشهد احتجاجات على نتيجة الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور جيمس كارافانو نائب رئيس قسم الدفاع القومى فى مركزheritage foundatio، إن الولايات المتحدة لن تشهد احتجاجات على نتيجة الانتخابات الأمريكية، لأن شعبية المظاهرات ليست كبيرة فى أمريكا، رغم وجود بعض المظاهرات فى بعض المجتمعات.





وأضاف كارافانو، خلال مداخلة مع الدكتور مايكل مورجان ببرنامج "النبض الأمريكى" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أن ترامب يسعى إلى إيجاد طريقة لتحقيق مصالح أمريكا فى منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن استراتيجية ترامب هى تعزيز العلاقات بين دول المنطقة وإسرائيل من أجل الأمن والسلام وتحقيق التطور الاقتصادى. وعن التعامل مع إيران قال، إن حملة المرشح جو بايدن، تقول إنها ستعمل على إعادة تأسس العلاقات مع إيران، معلقًا: "الكلام سهل ولكن التنفيذ صعب على أرض الواقع".

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