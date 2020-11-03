مايكل مورجان: المهاجرون لن يستطيعوا حسم الانتخابات الأمريكية

قال الدكتور مايكل مورجان، إن كل مرشح فى الانتخابات الأمريكية يحاول استخدام نقاط ضعف الآخر، مضيفًا: "أنا مستغرب إزاى بيهاجموا بعض بالطريقة دى وبعد الانتخابات بيهنوا بعض".





وأضاف مورجان، خلال برنامج "النبض الأمريكى" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أن الديمقراطيين يغازلون المهاجرين من أجل المشاركة فى الانتخابات. وأوضح أن المهاجرين لن يستطيعوا حسم الانتخابات الأمريكية، وعلى الرغم من ذلك يحاول الديمقراطيين استخدام أى وسيلة من أجل كسب الأصوات.

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