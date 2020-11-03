غدًا.. لجنة خبراء سد النهضة تجتمع لعرض وجهات النظر 

أنهت لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" بقضية "سد النهضة" اليوم الثلاثاء اجتماعاتها، والتي استمرت على مدى يومين بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة المقبلة، ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.

واتفقت الدول الثلاث على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع وزراء الري من الدول الثلاث، والمقرر عقده غدًا الأربعاء.

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