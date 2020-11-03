لا تقلقوا وضعناً جيد جداً.. ماذا قال "ترامب" عن تمويل حملته الانتخابية؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يكن يقبل أن يكون هناك تجاوز في ملف تمويل حملته الانتخابية، قائلاً خلال زيارته لمقر الحملة في ولاية فرجينيا منذ قليل: كان بمقدوري أن أصبح ملك التمويلات لكنني لم أفعل.. من السهل أن اتصل بشركات وول ستريت لأقول لهم أرسلوا الأموال لكن هذا خطأ وسيخل بميزان التعاملات وهو ما لا أقبله".

وردا على سؤال من الصحفيين حول الصعوبات المالية التي واجهتها حملته الانتخابية، قال ترامب: وضعناً جيد جداً من ناحية التمويل.. لا تقلقوا".

ووجه ترامب الشكر لأنصاره وفريق حملته، قائلاً: فخور بالعمل ‏الذي تم إنجازه إلى الآن، الكثير من الأشخاص هنا يعملون معي منذ فترة كبيره على الرغم ‏من صغر سنهم.. أريد أن أشكركم جميعا.. عودوا للعمل ما زال لدينا الكثير لنفعله". ‏

وقال ترامب، خلال زيارته لمقر الحملة، إنه واثق في الفوز بتلك الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وجدد ترامب تعهده بالتوصل للقاح لوباء كورونا فى وقت قريب، متوجهاً بالشكر لأعضاء الحملة وجموع الشعب الأمريكي.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.