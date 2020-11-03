تشكيل ليفربول أمام أتالانتا..محمد صلاح ومانى في الهجوم

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة المرتقبة أمام مضيفه أتالانتا الإيطالى، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد 2020-2021، وتواجد محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى فى الخط الهجومى للريدز بمواجهة الليلة وبجواره السنغالى ساديو مانى والبرتغالى جوتا، فيما يجلس البرازيلى روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.تشكيل ليفربول أمام أتالانتا



حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: الكسندر أرنولد - ريس ويليامز - جوميز - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - مانى - دييجو جوتا

تشكيل ليفربول

ويدخل محمد صلاح ورفاقه مباراة اليوم بعد أن حقق الريدز فوزًا ثمينًا على وست هام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليلة السبت الماضية، وفوزه في مباراتيه الافتتاحيتين في دوري أبطال أوروبا بهدف واحد على أياكس أمستردام الهولندي وبهدفين على ميتلاند الدنماركى.

في المقابل، يرغب فريق أتالانتا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد ثلاث نقاط ثمينة، من أجل مواصلة المشوار الأوروبي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض، بعد أن حصد في مباراتيه الافتتاحيتين من البطولة 4 نقاط بالتعادل مع أياكس أمستردام والفوز على ميديتلاند، وضعته تلك النتيجة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة التي يتصدرها ليفربول بـ 6 نقاط.

وكشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول، عن أبرز الأرقام القياسية المنتظرة للريدز ضد أتالانتا الليلة، ويأتي على رأسها إستهداف الدولى المصرى محمد صلاح لرقم مايكل أوين في قائمة الهدافين التاريخيين للنادى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد محمد صلاح ثالث أفضل هدافي النادي في أوروبا، يسبقه ستيفن جيرارد (41) ومايكل أوين (22) سجلا أكثر، حيث سجل المصري 21 هدفاً في دوري الأبطال مع الريدز في 37 مباراة فقط.

كما حقق محمد صلاح أفضل أهدافه في بداية الموسم، لديه ثمانية أهداف في 11 مباراة، في مواسمه السابقة، احتاج إلى 13 و 17 و 14 مباراة ليصل إلى ثمانية أهداف.