الرئيس السيسى يطمئن هاتفيًا على نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للاطمئنان على صحته متمنياً له الشفاء العاجل وموفور الصحة. وقد جاء في البرقية: "يطيب لي أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري بأصدق التمنيات القلبية بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، داعياً الله عز وجل أن يحفظكم وأن يشملكم دائماً بعظيم عنايته". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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