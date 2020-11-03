السيسي يبعث برقية للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته متمنيًا له الشفاء العاجل

قال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للاطمئنان على صحته متمنيًا له الشفاء العاجل وموفور الصحة.

وجاء في البرقية: "يطيب لي أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري بأصدق التمنيات القلبية بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية داعيًا الله عز وجل أن يحفظكم وأن يشملكم دائمًا بعظيم عنايته".