تغطية خاصة من برنامج يحدث في مصر لانتخابات الرئاسة الأمريكية على مدار 3 أيام

يُقدم برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، بداية من حلقة اليوم "الثلاثاء" في تمام العاشرة مساءً على الهواء مباشرة تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، التي انطلقت اليوم في الساعة الحادية عشر صباحًا، بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، على مدار 3 أيام،

وتشمل تغطية "يحدث في مصر"، استضافة عدد من أصحاب الرأي والخبراء في الشأن الأمريكي، والمحللين، وأيضًا تشمل شرحًا وافيًا لطريقة الاقتراع وكيفية إجراء العملية الانتخابية على منصب رئيس الولايات المتحدة بـ"الجرافيك"، كما سيكون هناك صورة لأبرز الفعاليات التي تشهدها عملية الاقتراع.

وعلى المستوى المُتابعة الخبرية، سيقدم البرنامج تغطية لكل ما يتعلق بانتخابات الرئاسة الأمريكية لحظة بلحظة، سواء من خلال رصد تصريحات المرشحين، أو حملتهما الانتخابية، أو الأفعال التي تصدر عنهما.

يعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وتعرض هذه التغطية الخاصة من برنامج "يحدُث في مصر" بداية من الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".