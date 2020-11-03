مستشار سابق لمؤسسة ترامب: من الصعب الحديث عن نتائج الانتخابات الآن

وأضاف سوريال، خلال مداخلة مع الدكتور مايكل مورجان ببرنامج "النبض الأمريكى" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أنه لا أحد يريد أن يتم اختيار الرئيس القادم عبر القاضى، معربا عن أمله أن يكون هناك قرار من جانب الشعب.

وأوضح المستشار السابق لمؤسسة ترامب، أن الجميع مستعد لقبول أى نتيجة مع رؤية انتخابية أمينة وشفافة، لافتًا إلى أن ترامب لم يعامل بطريقة منصفة من قبل الإعلام.