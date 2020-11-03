شيخ الأزهر يدين حادث فيينا: تألمت كثيرا

وكتب شيخ الأزهر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "تألمت كثيرًا جراء الحادث الإرهابى الذى وقع وسط العاصمة فيينا، فاجعة حولت هذا المكان الهادئ الآمن إلى ساحة لإراقة الدماء وبث الذعر والخوف، أتعاطف مع الضحايا وأسرهم، وجميع ضحايا الإرهاب فى العالم". وتابع: "أدعو لتوحيد الجهود الدولية فى مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية".

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