وأضافت ميللر، خلال مداخلة مع الدكتور مايكل مورجان ببرنامج "النبض الأمريكى" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أن هناك جيوش من المحامين فى حملتى ترامب وبايدن يقولون أن هناك عدد من الأصوات غير شرعية بسبب التصويت عبر البريد، موضحة أن الديمقراطيين يركزون على كل صوت يتم حسابه.
وأشارت إلى أن هناك تقارير من الوكالات الاستخباراتية والأمنية تتوقع حدوث عنف، وأن الاعتراضات السلمية سيخترقتها غير السلميين من أجل تدمير الانتخابات، معلقة: "اللجوء إلى العنف سيكون مخيفا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محللة سياسية: اللجوء للعنف بعد إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية سيكون مخيفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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