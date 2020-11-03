مايكل مورجان: مصر ستتعامل مع أى إدارة أمريكية

وأضاف مورجان، خلال برنامج "النبض الأمريكى" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أن مصر كانت مريضة فى الفترة السابقة بسبب الثورات والانقسامات، أما الآن تفرض أجندتها فى المنطقة، ووصلت إلى مرحلة مختلفة ليكون لها رأى ورسم خطوط حمراء كما حدث فى البحر المتوسط.

وأضاف أن مصر يجب أن يكون لديها قنوات اتصال على مستويات مختلفة، مضيفًا: "إن شاء الله الجاى أحسن لمصر".