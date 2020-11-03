أخبار مصرية

مايكل مورجان: مصر ستتعامل مع أى إدارة أمريكية

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فهمى غالى 2020-11-03 22:01 0 تبليغ

وأضاف مورجان، خلال برنامج "النبض الأمريكى" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أن مصر كانت مريضة فى الفترة السابقة بسبب الثورات والانقسامات، أما الآن تفرض أجندتها فى المنطقة، ووصلت إلى مرحلة مختلفة ليكون لها رأى ورسم خطوط حمراء كما حدث فى البحر المتوسط.

وأضاف أن مصر يجب أن يكون لديها قنوات اتصال على مستويات مختلفة، مضيفًا: "إن شاء الله الجاى أحسن لمصر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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