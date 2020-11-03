برلمانية: أنا ضد القلق من تواجد أى شخص بالبيت الأبيض

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، إن الانتخابات الأمريكية الحالية تختلف عن التى سبقتها فى السنوات الماضية، مؤكدة أن الحماس الانتخابى ناتج عن أسباب شخصية وهناك بعض الفئات لم تكن متحمسة انتخابيا صوتت فى الانتخابات والدليل تصويت 100 مليون عبر البريد.





وأضافت يوسف، خلال لقائها ببرنامج "النبض الأمريكى" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أن توقعها السياسى يشير إلى فوز جو بايدن بالانتخابات، أما توقعها الشخصى فيشير إلى أن هناك مفاجآت.

وأوضحت أن هناك دوافع شخصية هى التى دفعت الناخبين للنزول والمشاركة فى الانتخابات، مثل قضية مقتل جورج فلويد وموضوع الهجرة.

وعن سياسة واشنطن تجاه مصر قالت إنها ضد فكرة القلق من تواجد أى شخص فى البيت الأبيض "لأن مصر هى التى تضع سياستها الخارجية"، متابعة: "إحنا فاعلين وليس مفعول به".

وأكدت أن الجمهوريين يركزون على الشؤون الاقتصادية، وأما الديمقراطيين يتدخلون بشكل فخ فى الشؤون الداخلية للدول.