ريال مدريد vs الإنتر.. هازارد يقود تشكيل الملكي

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان والإيطالي أنطونيو كونتي المديران الفنيان لكلا من ريال مدريد وإنتر ميلان على الترتيب، عن التشكيل الذى يخوض المباراة المرتقبة بين الفريقين في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب "ألفريدو دي سيتفانو".وجاء تشكيل على النحو التالي ..



ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميندي - راموس - فاران - فاسكيز.

الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردي.

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو.

تشكيل ريال مدريد

إنتر ميلان

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

الدفاع: دي أمبروزيو - باستوني - دي فري.

الوسط: حكيمي - باريلا - فيدال - بروزوفيتش - يونج.

الهجوم: لاوتارو - بريسيتش.

تشكيل إنتر ميلان تشكيل إنتر ميلان

وإفتتح فريق ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا، بالخسارة ضد شاختار دونيتسك الأوكراني 2-3 ثم التعادل ضد بوروسيا مونشنجلادباخ 2-2، ليحتل مؤخرة ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، خلفاً لإنتر ميلان صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن الوصيف بوروسيا مونشنجلادباخ، فيما يتصدر الترتيب شاختار دونيتسك برصيد 4 نقاط.

واستدعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد 21 لاعباً لمباراة إنتر ميلان، وشهدت القائمة على غياب المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بجانب استمرار غياب دانى كارفخال، مارتن أوديجار وناتشو وألفارو أودريوزولا ، بداعى الإصابة.

كما يغيب عن إنتر ميلان في مباراة ريال مدريد اليوم، البلجيكي روميلو لوكاكو بسبب معاناته من ألام في عضلة الفخذ الأيسر.