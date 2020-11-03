ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الشرطة الهولندية تعتقل شخصين مثلا تهديدا بمحطة القطار فى أوترخت

وقبلها ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك أنباء عن إخلاء محطة القطار الرئيسية فى أوترخت في هولندا.

وفى وقت سابق وصف رئيس وزراء هولندا، مارك روته، هجوم فيينا بـ"المروع"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وقالت وسائل إعلام نمساوية، إن مسلحون احتجزوا عددا من الرهائن داخل مطعم وسط العاصمة فيينا، فيما أشارت شبكة "ديلي ميل" إلى أن الرهائن تم احتجازهم فى مطعم Akakiko الياباني وسط العاصمة.

وقالت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) نقلا عن وزارة الداخلية إن شرطيا أصيب بجروح خطيرة في إطلاق نار في وسط فيينا مساء الإثنين.