القومى للمرأة يكرم معلمات ومعلمين فصول التعليم بحى الأسمرات

فى إطار جهود المجلس القومي للمرأة المتواصلة لتنمية وتطوير حى الاسمرات ، استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس مساء اليوم بمقر المجلس مجموعة من معلمات ومعلمين وطلاب فصول التعليم المزدوج و مدارس تحيا مصر بحى الاسمرات لتكريمهم على تميزهم فى التدريب والمسابقة التى نظمها المجلس بالتعاون مع شركة ويل سبرينج ، وذلك بهدف تشجيعهم على مواصلة النجاح والتقدم ولكي يكونوا قدوة لغيرهم من معلمي و طلاب المدرسة ، وذلك بحضور الأستاذ ماجد فوزى مؤسس ورئيس مجلس ادارة ويل سبرينج مصر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي انها سعيدة بما يقوم به المجلس من جهود وعمله مع الأهالي والأبناء والأمهات خلال الأربع سنوات الماضية .

وتوجهت بالتحية والتقدير الى مؤسسة "ويل سبرينج مصر " على الجهود العظيمة التى تقوم بها في المساعدة على احداث تغيير في المجتمع وخلق شخصية مصرية أصيله واعية ومثقفة تتحلى بالأخلاق والمبادئ الحميدة تعرف معنى الانتماء وحب الوطن والاسرة، مشيرة ان مؤسسة"ويل سبرينج" استطاعت أن تعمل في جميع المناطق بمحافظات الجمهوريه بنفس الفاعلية والقوة والكفاءة .

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالتهنئة للطلاب الفائزين على النجاح الذي حققوه وإيمانهم بالفكره ، كما توجهت بالشكر لأهالي الطلاب على دعمهم ابنائهم ومساندتهم لتحقيق النجاح .

وأعرب ماجد فوزي مؤسس ورئيس مجلس ادارة"ويل سبرينج مصر " عن سعادته البالغه بالتعاون القائم بين مؤسسة ويل سبرينج والمجلس القومي للمرأة في تنفيذ العديد من المبادرات والانشطة الهامة ، مشيدًا بالدور المشرف الذي يقوم به المجلس في المحافظات المصرية المختلفة للنهوض بالمرأة وتمكينها في جميع المجالات خاصة دوره في النهوض بحي الاسمرات .