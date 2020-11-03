"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة ف ي قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

في الأراضي القديمة

العروة المبكرة "زراعات أغسطس"

إجراء الري بانتظام كل 20 يوما مع نقاوة الحشائش يدويًا ومتابعة الإصابات المرضية وأهمها التبقع السركسبورى الذي يصيب العروة المبكرة بشدة.

العروة المتوسطه "زراعات سبتمبر"

إجراء العزقة الثانية وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتى وإجراء الري بانتظام على الحامى مع صرف المياة الزائدة عن حاجة النبات.

إجراء العزقة الثالثة بعد 20- 25 يومًا من الثانية بحيث يتم الترديم على الجذور ويضاف جزء من الريشة البطالة إلى العمالة بحيث تصبح النباتات فى منتصف الخط ويجرى الري باعتدال على الحامى مع صرف المياة الزائدة عن حاجة النبات.

العروة المتأخرة "زراعات أكتوبر ومنتصف نوفمبر":

يتم الخف فيها على نبات واحد قوى بالجورة على أن يسبقه عملية الخربشة لإزالة الحشائش.

إضافة الدفعة الأولى من السماد الآزوتى "45 وحدة ازوت / فدان".

إجراء الري باعتدال كل 20-25 يوما مع إضافة 50كجم سلفات بوتاسيوم بجوار النباتات تكبيشا ثم الري على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.