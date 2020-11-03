تفاصيل لقاء السفير السوداني بالقاهرة مع سامح شكري

التقى السفير محمد الياس محمد، سفير السودان لدى القاهرة، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية، سامح شكري.
وخلال اللقاء، تناول الجانبان علاقات البلدين وسبل دفعها إلى نطاق أرحب.
وقدم السفير الياس، الشكر إلى مصر حكومةً وشعبًا على الدعم المتواصل للسودان خلال الفترة الانتقالية، وتفهم القيادة المصرية لظروف السودان الدقيقة التي يعيشها.
اطلع الوزير سامح شكري، على مجمل الأوضاع في السودان بالتركيز علي السلام والتنمية.
من جانبه، رحب وزير الخارجية، بالسفير، مؤكدًا خصوصية العلاقة بين البلدين، وضرورة تسريع وتيرة التعاون الثنائي لإكمال مشروعات التعاون التي يجري الترتيب لها.
وتحدث وزير الخارجية، عن ضرورة العمل على تبادل الزيارات بين المسئولين في البلدين خلال المرحلة القادمة.
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