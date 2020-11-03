محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث ضد أتالانتا بالدقيقة 47

أحرز النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، الهدف الثالث للريدز في شباك نظيره أتالانتا الإيطالى، بالدقيقة 47 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد 2020-2021، لتصبح النتيجة تقدم الريدز بنتيجة 3-0.

وتواجد محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى فى الخط الهجومى للريدز بمواجهة الليلة وبجواره السنغالى ساديو مانى والبرتغالى جوتا، فيما يجلس البرازيلى روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء، وجاء تشكيل ليفربول أمام أتالانتا كالتالى: حراسة المرمى: أليسون / خط الدفاع: الكسندر أرنولد - ريس ويليامز - جوميز – روبرتسون / خط الوسط: هندرسون - فينالدوم – جونز / خط الهجوم: محمد صلاح - مانى - دييجو جوتا.

ويدخل محمد صلاح ورفاقه مباراة اليوم بعد أن حقق الريدز فوزًا ثمينًا على وست هام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليلة السبت الماضية، وفوزه في مباراتيه الافتتاحيتين في دوري أبطال أوروبا بهدف واحد على أياكس أمستردام الهولندي وبهدفين على ميتلاند الدنماركى.

في المقابل، يرغب فريق أتالانتا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد ثلاث نقاط ثمينة، من أجل مواصلة المشوار الأوروبي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض، بعد أن حصد في مباراتيه الافتتاحيتين من البطولة 4 نقاط بالتعادل مع أياكس أمستردام والفوز على ميديتلاند، وضعته تلك النتيجة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة التي يتصدرها ليفربول بـ 6 نقاط.