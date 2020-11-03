ترامب: العام القادم سيكون أعظم عام اقتصادى فى تاريخ أمريكا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن العام القادم سيكون أعظم عام اقتصادى فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأمريكى: تحت إدارتى اقتصادنا ينمو بأسرع معدل على الإطلاق.

وقبلها قال المدعي العام في نيويورك، إن التحقيقات جارية في بلاغات عن وجود مكالمات هاتفية آلية تحاول ثني الناخبين عن التصويت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن إنه سوف يكون هناك ناخبون في انتخابات الرئاسة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ أمريكا

وأضاف المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية، خلال كلمة له وسط أنصاره في بنسلفانيا، أن أكثر من 54 % من الذين صوتوا في انتخابات الرئاسة حتى الآن هم من النساء.

وأوضح المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية، أن هناك أكثر من 110 ملايين شخص صوتوا حتى الآن ومن المتوقع وصول الرقم إلى أكثر من 150 مليونا.