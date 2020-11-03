انت الان تتابع تفاصيل خبر بتهمة ” إهانة القرآن الكريم ” السلطات المصرية توقف استاذ جامعي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم توقيف استاذ جامعي بتهمة إهانة القرآن الكريم أثناء إلقائه محاضرة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، على إثر تداول مقطع فيديو مصور عبر منصات التواصل الإجتماعي، وشكوى مقدمة بحقه من طلبة الفرقة الثانية في المعهد.

إهانة القرآن الكريم

بيان رسمي

وقال عبد الغفار في بيان رسمي بشأن هذه الواقعة: إنه“في ضوء متابعة الوزارة لما تم تداوله في مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي، والشكوى المقدمة من طلبة الفرقة الثانية في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، بشأن ما صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس في المعهد، تم إيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق“.

وأضاف البيان رسمي : أنه “تم انتداب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله”، مشيرًا إلى أن نتيجة التحقيق ستعرض على الوزير خلال 48 ساعة.

ماذا تضمنت إهانة القرآن الكريم من الأستاذ الجامعي؟

ويُذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا مقطع فيديو وصف فيه الاستاذ الجامعي ” مهر المرأة” على أنه عبارة عن ” نخاسة”، وقاطعه أحد الطلبة معترضًا على ما قاله، والذي بدوره الاستاذ الجامعي انفعل في وجه الطالب وأطلق ألفاظأ مهينة بالقرآن الكريم.

تفاعل وانتقادات لاذعة

وأثار مقطع الفيديو تفاعل واسع من قبل رواد منصات التواصل الإجتماعي، وقوبل الأستاذ الجامعي الموقوف انتقادات لاذعة وفيما يلي أبرز هذه الانتقادات:

قال أحد نشطاء منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ويدعى محمد معوض: “هو في إيه؟!، أستاذ جامعي يدعى محمد المهدلي أستاذ علم الاجتماع السياسي في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في محرم بك بالإسكندرية، يسب القرآن الكريم في إحدى محاضرته، خلال شرحه لأسباب حادث الطعن في فرنسا وعلاقته بالدين الإسلامي“.

وقال آخر:“أستاذ جامعي يقول لطلابه: بلا آية بلا زفت، إن كان قد اختار لنفسه الإلحاد والكفر ليس من حقه أن يسيء لديننا وقرآننا كمسلمين“.

وكتب ناشط يدعى مؤنس زهيري: “أستغفر الله العظيم، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أستاذ جامعي يصرخ في الطلبة (بلا آية بلا زفت)، عمرك شفت انحطاطًا أكثر من كده“.

وعلقت صفحة تحمل اسم مدينة قويسنا: “أستاذ جامعي في مصر يقول (بلا آية بلا زفت)، مشادة بين طلاب في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في ‎الإسكندرية، والأستاذ الجامعي محمد المهدلي لحديثه السيئ عن آيات قرآنية“.

وعبر نشأت العطار ناشط آخرعن استيائه من الواقعة قائلًا: “أستاذ جامعي يسب القرآن الكريم، ويقول“بلا أية بلا زفت“ردًا على طالب قال له الآية القرآنية تقول كذا، لعنة الله عليك وعلى أمثالك، نعم لمحاسبة من يستهزء بالقرآن الكريم، نعم لإقالة هذا التافه“.

وتساءل محمد عبدالعزيز، ناشط آخر بقوله: “دا أستاذ جامعي مسلم، يفرق إيه بقى عن ماكرون؟“.

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