بمشاركة عربية.. المنظمة الدولية للدراسات تطلق حملة توعية بحماية الخصوصية

تنظم نقابة المحامين، ندوة حول حماية البيانات، السبت المقبل، بالتعاون مع المنظمة الدولية للدراسات وكيان منارة المحامين والأكاديمية العربية لفض المنازعات، بهدف نشر الوعى القانونى بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.





وأشار محمد عبد الحليم، ممثل المنظمة الدولية للدراسات القانونية فى مصر، إلى أنه بعد نجاح ندوة التوعية الأولى بحضور أكثر من 250 محاميًا، والتى دارت حول الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، يأتى انعقاد الندوة الثانية بمقر النادى النهرى، وبإشراف من النقابة العامة للمحامين مع شخصيات قانونية بالمنطقة العربية. ومن المقرر أن يحاضر فى الندوة: الشيخ جاسم بن مطلق الذوادى، المحكم الدولى والمحامى بمحكمتى التمييز والدستورية، رئيس محكمة الاستئناف العليا فى البحرين سابقًا، ومحمد جاسم الذوادى المحامى والمستشار القانونى، عضو مجلس ادارة جمعية المحامين البحرينية، رئيس اللجنة الثقافية والمدير العام للمركز الدولى الخليجى. كما يشارك فى الندوة الدكتور شعبان علم الدين، أستاذ القانون الدولى، وأول قاض مصرى بالمحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات بلندن، والدكتورة نورا إبراهيم، أستاذة القانون الدولى، ونائب رئيس الأكاديمية العربية لفض المنازعات.

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