رسالة واشنطن.. أحمد الطاهرى: فلوريدا لها دور حاسم فى الانتخابات الأمريكية

قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، إن كل الأعين تتجه صوب ولاية فلوريدا لما لها من دور حاسم اليوم، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أن التنافس يزداد حدة بين المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن.





وأضاف: "الطاهرى" فى رسالة من واشنطن حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عبر برنامج "آخر اليوم"، والذى تقدمه الإعلامية سمر إبراهيم، على الراديو 9090، مساء الثلاثاء، أن كل حملة سواء جو بايدن أو ترامب، تقول إنها الأقرب إلى الفوز.

وتابع: "بسبب التصويت المبكر والتصويت بالبريد ليس منتظرا الحصول على نتائج كاملة للانتخابات الأمريكية فى الولايات اليوم، لكن سنحصل على نتائج لولايات مؤثرة، وأهم هذه الولايات هى ولاية فلوريدا".

وقال: "حملة دونالد ترامب تجهز بالفعل لإعلان فوز مبكر فى حال فوزها بأصوات ولاية فلوريدا"، مشيرا إلى أنه فى المقابل استفاد ترامب من عادة الجمهوريين بالتصويت بكثافة يوم الانتخابات، وعدم التصويت بالبريد أو التصويت المبكر.

وأشار إلى أن هذا الأمر دعا كامالا هاريس، المرشحة لتكون فى منصب نائب الرئيس، فى حملة جو بايدن، الناخبين للتوجه إلى التصويت بكثافة، وسعت لإبطال إعلان حملة ترامب بأنه سيطعن على الأصوات بالبريد.

وعن تجاوز الأصوات فى الانتخابات الأمريكية الحالية لمثيلاتها فى 2016، رغم أزمة كورونا، أشار الطاهرى إلى أن الأمريكيين فى تحدٍ اقتصادى صعب، وهناك ارتفاع فى نسب الفقر، وهناك تزايد فى نوازع العمر داخل الولايات المتحدة بشكل عام، يقابلها قلق وتحسس فى الشارع، انعكس من خلال التقارير التى تتحدث عن الأسلحة، مبينا أن "كورونا" كان العنصر الرئيسى فى خطاب كلا المرشحين خلال الـ48 ساعة الأخيرة، قبل الانتخابات.

واختتم الطاهرى رسالته من واشنطن بقوله: "استطلاعات الرأى من تجربة سابقة مع انتخابات 2016، ليست مؤشر على الإطلاق، ويتم إخضاعها للحملات الانتخابية".