“الزيادة مستمرة لليوم الثالث” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر

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محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية تقريرها اليومي بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، وذلك وفق خطة الوزارة منذ ظهور أزمة كورونا لإطلاع المواطنين أول بأول على آخر تطورات الوضع الوبائي في البلاد، ولوحظ في تقرير اليوم استمرار زيادة الإصابات، كما توقعت الصحة في وقت سابق.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر

أولاً| تسجيل 113 حالة تعافي اليوم.

ثانياً| وصول إجمالي الحالات المتعافية حتى الآن إلى 99765 حالة، وتؤكد الصحة بشكل مستمر على خروج جميع هذه الحالات المذكورة من مستشفيات العزل الصحي عقب تلقيها الرعاية والعلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

ثالثاً| أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 197 حالة جديدة، بارتفاع 8 حالات عن الأمس.

رابعاً| وإجمالي حالات الإصابة حتى اليوم 108122 حالة.

خامساً| تسجيل 14 حالة وفاه جديدة اليوم مقارنة بـ13حالة بالأمس، و12 أول أمس.

سادساً| إجمالي الوفيات اليوم وصلت لـ 6305 حالة.

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كانت وزيرة الصحة قد أشارت في وقت سابق إلى أن الحكومة تتوقع زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة وخاصة مع انخفاض الحرارة ودخول فصل الشتاء، وحذرت الدكتورة هالة من التواجد في الأماكن المغلقة، مؤكدةً أن أغلب الإصابات في ربات البيوت بسبب الوقت الكبير الذي يقضونه في منازلهم.