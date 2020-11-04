شاهد .. طايع : أحمد همام لديه انحرافات فكرية .. ولا يعبر عن الأوقاف

قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع، إن أحمد همام انقطعت صلته بالوزارة وكل ما يتعلق بالإمامة والخطابة ودروس العلم منذ السابع من مايو 2020، وهو الآن لا يعبر عن الأوقاف.





وأضاف جابر طايع، خلال مداخلة له مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولي المصرية، أن أحمد همام لديه أفكار أحالها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إلى لجنة القيم، عندما وجد انحرافات فكرية فى المنشورات التي يكتبها على صفحته الشخصية. وأوضح "طايع" أن اللجنة عندما ناقشت همام بشكل علمي وجدت أن فكره لا يتسق مع الأزهر الشريف ووجدت لديه خروقات كثيرة وهو ما أدى إلى تحويله لعمل إدارى تحت اسم باحث دعوة. وكان أحمد همام، قد أشاد بالطالب الشيشانى الذى ذبح المدرس الفرنسى، عقب إعادة نشره الرسوم المسيئة للنبى محمد، ووصفه بأنه من أحفاد الصحابة والتابعين، معتبرًا أن ما قام به نصرة للإسلام والمسلمين (على حد قوله).

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