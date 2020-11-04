نكشف حقيقة تحرش شخصين بفتاة بالبساتين

على خلفية المنشور الذى تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (محاربوا التحرش والابتزاز) والمتضمن قيام شخصان بالتحرش الجنسى بإحدى الفتيات حال تواجدها بدائرة قسم البساتين بالقاهرة. فقد اتضح من خلال التحريات الأمنية أنه سبق وأن تبلغ لقسم شرطة البساتين من الأهالى بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبانتقال القوات آنذاك تم التقابل مع المجنى عليها وأقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين شخصان بسبب قيامهما بمعاكستها حال سيرها بمحل البلاغ، وتطورت إلى مشاجرة تعدت خلالها عليهما بالسب فقاما بالتعدى عليها بالسب وصفعها على وجهها، وعدم قيامها بإتهامهما بالتحرش بها، وتم ضبط المتهمان.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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