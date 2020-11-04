الانتخابات الامريكية 2020.. ترامب يتابع عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة من البيت الأبيض

يتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية من الجناح الغربي بالبيت الأبيض برفقة عدد من كبار مسؤوليه وأفراد أسرته. وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "وضعنا جيد حقا في جميع أنحاء البلاد .. شكرا لكم". وأغلقت بعض مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت بالفعل فرز الأصوات وسط توقعات بتأخير في إعلان النتائج بسبب الأصوات التي يتم إرسالها عن طريق البريد.

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