واشنطن.. الطاهرى: إعلان ترامب وبايدن الفوز المبكر بالانتخابات يشعل أمريكا

قال الرئيس الأمريكى، المرشح الجمهورى دونالد ترامب، إنه لا يمكن تأجيل نتائج الانتخابات الرئاسية لأيام وأسابيع، والعالم بأسره ينتظر وكذلك الأمريكيون، مضيف "أعتقد أنه سيكون هناك فائزا الليلة".





ذكر ذلك، الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر حسابه على "فيس بوك". وقال "الطاهرى"، إنه قبل أن تغلق صناديق الاقتراع .. حملة ترامب تجهز للاحتفال بفوز مبكر، بينما حملة بايدن تتحدث عن موجه زرقاء بما يعنى فوزهم بالرئاسة والكونجرس". ولفت إلى أن هذه الأنباء تشعل الشارع المستقطب، قائلا "إلى هذا الحضيض وصل المنتج السياسى الأمريكى".

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