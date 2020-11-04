هاشتاج #الانتخابات الأمريكية يتصدر تويتر .. ومغردون: نتائجها لن تغير سياسة واشنطن

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #للانتخابات_الامريكية، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر المنصة.

وجاءت التعليقات من خلال الهاشتاج، كالتالي:

- "‏في عام 1960م وأثناء احتدام السباق إلى الرئاسة في البيت الأبيض سُئل فيديل كاسترو : أيهما تُفضّل نيكسون أم كينيدي؟فقال : لا يمكن المفاضلة بين فردتي حذاء يلبسهما نفس الشخص!!‎#للانتخات_الامريكية"

- "‏ان نتائج الانتخابات الامريكية لن تغير سياسة واشنطن تجاه العراق في المستقبل القريب او البعيد ..! ‎#لافرق_بين_وجوه_الشر ".

- ‏‎#الانتخابات_الأمريكية_٢٠٢٠ لاشك أنها مختلفة عن أي سباق رئاسي ونتيجتها ستكون نقطة مصيره على العالم.