"سيسكو" تقدم حلولا جديدة لمراكز البيانات المحلية والبيئات متعددة الأوساط السحابية

أعلنت شركة "سيسكو" المدرجة في بورصة الأوراق المالية "ناسداك" تحت رمز "NASDAQ : CSCO"، اليوم عن حلول برمجية جديدة مُصممة لتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات عبر مراكز البيانات المحلية والبيئات متعددة الأوساط السحابية.

ومن خلال هذا الإنجاز البارز، تعمل سيسكو على تمكين العملاء من زيادة سرعة إنجاز الأعمال وتمكين المطورين من تقديم تجارب تطبيقات مبتكرة بشكل أسرع.

تتغير بيئة الأعمال اليوم بشكل أسرع من أي وقت مضى. أصبحت التطبيقات أكثر توزيعًا، وأصبحت القوى العاملة أكثر قدرة على الحركة كما زاد الطلب على أنظمتنا بشكل أكبر من أي وقت مضى.

ومن أجل مواجهة هذه التحديات، تحتاج فرق تكنولوجيا المعلومات إلى رؤى وأتمتة أكبر لتقديم سرعة تقنية حقيقية.

تكشف سيسكو عن منصات تقنية المعلومات المرنة لمساعدة مجموعات التكنولوجيا على الاستجابة لتحولات السوق هذه.

من جهته ، قال "تود نايتنجيل"، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "Cisco Enterprise Networking and Cloud": "التعقيد يمكن أن يشل فرقنا لم تعد أنظمتنا قوية، لكنها هشة ولجعل فرق تكنولوجيا المعلومات مرنة بقدر ما تتطلبه أعمالهم، فإنهم يحتاجون إلى حلول تركز على البساطة خلال هذا العام، خضعت مجموعات التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم لاختبار غير مسبوق. يتطلب هذا التحول الجوهري في كيفية عمل الشركات والمدارس والحكومات من فرق تكنولوجيا المعلومات تغيير طريقة عملها. اليوم، تعلن شركة سيسكو عن منصات تقنية المعلومات للعمليات متعددة الأوساط السحابية التي توفر رؤى متقدمة وأتمتة لمساعدة المؤسسات على التحول بشكل أسرع".

تقدم سيسكو مستوى كفاءة لم يسبق له مثيل إلى فرق السحابة والتطبيقات و SecOps و NetOps و DevOps. بصفتها موردًا محايدًا للسحابة، فإن سيسكو هي الوحيدة التي تسمح للعملاء بالحفاظ على الاختيار والتحكم عبر مجموعة تكنولوجيا المعلومات الكاملة الخاصة بهم من خلال عمليات مبسطة ومتسقة كما توفر سيسكو رؤية لا مثيل لها بدءًا من التطبيق إلى البنية التحتية، مما يسمح للعملاء بتقديم أفضل تجارب التطبيقات. وتشمل الحلول الجديدة:

Cisco Intersight: بناءً على أساسها كمنصة رائدة لإدارة الأنظمة، تهدف Cisco Intersight إلى أن تصبح أبسط منصة سحابية هجينة في العالم تربط مراكز البيانات الخاصة بالسحابات الخاصة. مع خدمة Intersight Kubernetes الجديدة، يمكن لفرق البنية التحتية الآن أتمتة إدارة دورة حياة Kubernetes والتطبيقات القائمة علي الحاوية عبر أي بيئة. ويمثل ذلك خطوة كبيرة إلى الأمام في النظام البيئي للحاويات من خلال تحفيز الابتكار السريع والمتسق في التطبيقات.

يعمل مُحسِّن عبء العمل Intersight على تبسيط إدارة موارد التطبيقات بشكل كبير. ومن خلال أداة واحدة توفر رؤية شاملة في الوقت الحقيقي، يستطيع العملاء الموازنة بين أداء التطبيقات وتكلفتها. يوفر تكامل Intersight مع AppDynamics لفرق تكنولوجيا المعلومات رؤية واضحة لتحسين الإدارة عبر البنية التحتية والتطبيقات والتقدم على المشكلات التي يمكن أن تؤثر على تجربة المستخدم.

Cisco Nexus Dashboard: تعد لوحة تحكم Cisco Nexus Dashboard منصة رؤية وأتمتة واحدة لتشغيل شبكات مركز البيانات متعددة السحابة التي تمتد على مواقع الشركة والحافة الافتراضية والمواقع السحابية. من خلال دمج مجموعة الخدمات التشغيلية الرائدة وخدمات الجهات الخارجية الهامة من سيسكو، توفر Nexus Dashboard واجهة بسيطة واحدة لإدارة دورات حياة التطبيقات بدءًا من الإعداد إلى الصيانة والتحسين. تعمل Nexus Dashboard على تعزيز اعتماد ممارسات تطبيقات السحابة الأصلية التي تؤدي إلى مسار أسرع للعودة على استثمارات البنية التحتية.

محرك خدمات كشف الهوية "ISE" من سيسكو: يعمل محرك خدمات كشف الهوية ISEمن سيسكو الآن على تبسيط الوصول الآمن إلى الشبكة عبر جميع المجالات، مما يوسع مساحة عمل معدومة الثقة إلى أي مكان وعلى أي شيء.من خلال أحدث الابتكارات، يمكن للعملاء استخدام ISE لتحديد مجموعة متنوعة من نقاط نهاية إنترنت الأشياء بذكاء لفرض سياسات متسقة من السحابة لمنح الفرق سرعة الأداء والمرونة التي يحتاجونها لتأمين مؤسساتهم.

ومن جانبه قال المحلل "ويل تاونسند"، رئيس ممارسات الربط الشبكي في Moor Insights & Strategy: "تعد حلول سيسكو الجديدة جزءًا من الجهود الشاملة لتحويل كيفية اتصال العملاء بالأشخاص وتأمين مؤسساتهم وأتمتة عملياتهم. حيث إنها مُصممة للجمع بين الأنظمة الأساسية والمحافظ لمساعدة العملاء على الاستجابة والتكيف مع اضطرابات الأعمال، وتسريع اعتماد السحابة وتحويل نماذج تشغيل تكنولوجيا المعلومات".