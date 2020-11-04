تذكار القرعة الهيكلية.. 8 سنوات على اختيار البابا تواضروس بطريركاً للكنيسة

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وقبل صلاة القداس الإلهي قام نيافة الأنبا باخوميوس بوضع الأسماء الثلاثة داخل إناء شفاف بعد أن قام بعرض كل اسم بشكل علنى أمام جموع الحاضرين وبعدها قام باغلاقه بإحكام ووضع عليه الشمع الأحمر وختم عليه بختمه الخاص وختم البابا شنوده الثالث للتبرك به.
وعقب الصلاة، تم اختيار طفل يدعى "بيشوي" وبعد أن تم عصب عيني الطفل قام ليختار ورقة، وبعدها قام "القائم مقام البابا" عقب القداس، بفك الاختام عن الإناء الموجود فيه أسماء المرشحين الثلاثة، ومد الطفل يده؛ ليقع الاختيار على الأنبا تواضروس، ليكون البطريرك الـ118 من باباوات الكرسي السكندري.
ولد البابا تواضروس باسم وجيه صبحي باقي سليمان بمدينة المنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة و سوهاج ودمنهور، والتحق بجامعة الإسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985، كما التحق بالكلية الإكليركية، وتخرج منها بعد حصوله على الكلية الإكليريكية عام 1983.
وذهب الأنبا تواضروس إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهبن في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيوؤدور، تمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989، وانتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990 ، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 م وكان مسئولا عن خدمة منطقة كنج مريوط والقطاع الصحراوي وخدم بها خمسة عشر عامًا إلى أن تم تجليسه على كرسي مار مرقس، وله العديد من العظات الروحية والكتابات.
وتم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو وأربعة آخرين هم الأنبا رافائيل، القمص رافائيل أفامينا، القمص باخوميوس السريانى، القمص سارافيم السريانى، وفاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية، ليصبح البابا تواضروس الثانى البابا الـ 118 في يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.
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