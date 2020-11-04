الصحف تبرز توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف إجراءات تحويل السيارات للغاز الطبيعي

تصدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، إلى جانب تغطية أخبار الشأن المحلي والانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتحت عنوان "إجراءات تحفيزية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي"، أبرزت صحيفة "الأهرام" توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تبسيطها ومنح تسهيلات في السداد، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة فى عمليات التحويل،ودراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، بهدف التوسع في عملية التحويل لطاقة الغاز، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس للمواطنين، وأيضًا توفير فرصة تملكهم سيارات حديثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأضافت أن الرئيس السيسي وجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وكذا استغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية، مع ضمان أعلى درجات الأمان والسلامة.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، حيث اطلع الرئيس السيسي على محاور المشروع القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي بهدف تأمين مصادر مستدامة للطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديًا من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلًا عن ترشيد استهلاك البنزين والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.

وتحت عنوان "الشركات غير النفطية تحقق أعلى نمو في 6 سنوات" ، ألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على استعراض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتقرير مؤشر مديري المشتريات عن شهر أكتوبر الماضي، والذي أظهر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات غير النفطية.

ونقلت الصحيفة عن أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قوله إن مؤشر مدراء المشتريات ارتفعت فيمته إلى 51.4 نقطة في أكتوبر مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر، وإن النتائج الرئيسية للتقرير رصدت توسع النشاط غير النفطي، كما شهدت الطلبات الجديدة أقوى نمو في أكثر من ست سنوات.

كما أبرزت "الأهرام"، تحت عنوان "توفير أدوية كورونا بالأسواق"، متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من هيئة الدواء؛ لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" التي تم ضخها بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي تلقى تقريرًا من الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن بيان كميات الأدوية التي تم توفيرها خلال شهر أكتوبر الماضي، بالمتابعة والتنسيق مع هيئة الدواء.

وتحت عنوان "البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بالأسطول الشمالي في المتوسط" أبرزت صحيفة "الأخبار" تنفيذ القوات البحرية المصرية والفرنسية لتدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) والفرقاطة الفرنسية (JEAN BART)، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للتدريب مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية.

وذكرت الصحيفة أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وكذا التدريب على تقييم التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح وسيناريوهات التعامل معها، بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع تهديدات جوية معينة متمثلة في صد هجوم جوي نفذته مقاتلات (F-16) المصرية، وقد عكس التدريب مدى ما يتمتع به الجانبان من خبرات قتالية عالية.

وأشارت "الأخبار" إلى أن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

وتحت عنوان " وزيرة الصحة بحثت مع السفير لياو لي تشانج توفير اللقاح الصيني والتأكد من فاعليته"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" لقاء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالسفير الصيني لدى القاهرة لياو لي تشانج، والذي بحثت خلاله سير العمل بالتجارب الإكلينيكية لإنتاج اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا، والتي يتم إجراؤها في مصر ووصلت للمرحلة الثالثة ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فاعليته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع تناول مشاركة مصر في المبادرة الصينية الدولية التي تم طرحها مؤخرا والتي تستهدف تسهيل تنقلات الأفراد بشكل آمن بين الدول خلال فترة الوباء وسيتم عرضها على رئيس الوزراء.

ونقلت "الجمهورية" عن وزيرة الصحة قولها إنه سيتم توفير جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية حيث سيتم توفيره فور ثبوت فاعليته للفئات الأكثر تأثرا من الإصابة وهم الأطقم الطبية وكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة.

وفي الشأن الدولي، وتحت عنوان "إقبال تاريخي في الانتخابات الأمريكية.. والعالم يترقب" سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وذكرت الصحيفة أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتجه لتشكل واقعا جديدا للقوة العظمى في العالم، في الوقت الذي شهدت فيه أعلى نسبة مشاركة منذ سنوات، حيث توجه ملايين الناخبين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع أمس للاختيار بين المرشحين، في انتخابات تاريخية تشهدها أمريكا وسط انقسام واستقطاب شديدين، ووسط تحذيرات ترامب من تفجر أعمال عنف حالة تأخر إعلان النتائج، ووسط ترقب عالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب توقع "فوزا رائعا جديدا" في آخر تجمع لحملته الانتخابية، فيما دعا بايدن الناخبين إلى "استعادة الديمقراطية".

أما في الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 39.2 مليار دولار" أبرزت صحيفة "الأهرام" إعلان البنك المركزي المصري أمس ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه بقيمة 800 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحيفة أن البنك المركزي أوضح في بيان أن إجمالي قيمة الاحتياطي ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية أكتوبر مقابل 38.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن خبراء مصرفيين أكدوا أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي تأتي كنتيجة مباشرة لعودة تحسن تدفقات العملة الصعبة للبلاد من القطاعات الاقتصادية المختلفة وحسن إدارة هذه الاحتياطيات من البنك المركزي.

وتحت عنوان "البطاقات الحكومية الإلكترونية كلها "ميزة" .. 2021" سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم خلال العام القادم الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة باسم "كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية والتي تتيح خدمات الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت ونقاط البيع الإلكترونية "POS" وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

ونقلت "الجمهورية" عن وزير المالية قوله إنه ستتم إتاحة خدمة الراتب المقدم لبطاقات المرتبات الحكومية "ميزة" مجانا لمدة 6 أشهر اعتبارا من بدء تشغيل هذه البطاقات بما يعادل 30% من قيمة الراتب، على أن يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية.

وفي الشأن الرياضي، وتحت عنوان " الزمالك على موعد مع الحسم أمام الرجاء .. الليلة"، اهتمت صحيفة الأخبار بمباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي بطولة أبطال إفريقيا لكرة القدم والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ما يجعله يكتفي بالتعادل مع الفريق المغربي بأي نتيجة في لقاء العودة ليضمن التأهل للنهائي الذي سيقام في 27 من الشهر الجاري بملعب برج العرب.