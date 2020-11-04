موجز السوشيال ميديا | أرقام قياسية جديدة لـ صلاح وراموس .. وجماهير الزمالك تدعم الفريق قبل مواجهة الرجاء

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #رجال_الزمالك_دايما_عالموعد دعما للاعبي الزمالك في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.

وتصدّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#رجال_الزمالك_دايما_عالموعد على العهد يا رجاله البطولة بتاعتنا إن شاء اللّه" و"‏‎#رجال_الزمالك_دايما_عالموعد وكالعادة متعودين ان رجالة الزمالك قدهااا وكالعاده متاكدين ان جمهور الزمالك السند الحقيقي ان شاءالله البطوله زملكاوية قولوواااااا ياااااارب

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #للانتخابات_الامريكية

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏في عام 1960م وأثناء احتدام السباق إلى الرئاسة في البيت الأبيض سُئل فيديل كاسترو : أيهما تُفضّل نيكسون أم كينيدي؟فقال : لا يمكن المفاضلة بين فردتي حذاء يلبسهما نفس الشخص!! ‎#للانتخات_الامريكية" و "‏ان نتائج الانتخابات الامريكية لن تغير سياسة واشنطن تجاه العراق في المستقبل القريب او البعيد ..! ‎#لافرق_بين_وجوه_الشر ".

احتفل سيرخيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الاسباني بالفوز على فريق انترميلان الايطالي 3_2 في اطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ووصوله للهدف 100‪ مع فريق ريال مدريد

ونشر راموس صورة له من اللقاء وعلق عليها قائلا " الثلاث نقاط التي أردناها وهدف آخر الآن أصبحت 100 هدف مع ريال مدريد.

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #صلاح بعد تألقه مع ليفربول امس امام فريق أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏صدارة المجموعة دون استقبال اي هدف رغم مواجهة اياكس خارج الأرض واتلانتا خارج الأرض ليفربول تقريبًا حسم التأهل من الآن رغم الإصابات ورغم انه كان يلعب بالفريق الاحتياطي .. عظيم والله ياكلوب" و"‏صانع التاريخ محمد صلاح يُسجل هدفه الواحد و العشرين مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ليتساوي مع أسطورة الريدز الحية ستيڤين جيرارد كهداف ليفربول التاريخي في دوري أبطال أوروبا".