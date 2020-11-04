بث مباشر .. البابا تواضروس يدشن كنيسة الشهيدة دميانة بابادبلو بشبرا



وكان البابا تواضروس الثانى، استقبل أمس بالمقر البابوي بالقاهرة الراهب القمص رويس الأنبا بيشوى، كاهن كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بأيرلندا، والراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوى، إذ قدم لقداسته تقريرًا عن خدمته فى دول إفريقيا، ناميبيا وبوتسوانا ومالاوى.

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