الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بمرور 8 سنوات على اختيار البابا تواضروس بطريركا

وتم اختيار البابا تواضروس الثانى عقب إعلان نتيجة القرعة الهيكلية التى أجريت فى الرابع من نوفمبر عام 2012 بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، ليصبح البابا 118 للكنيسة الأرثوذكسية، خلفا لقداسة البابا شنودة الثالث الذى توفى فى 17 مارس 2012 عن عمر يناهز 89 عاما.

ولد البابا تواضروس باسم وجيه صبحى باقى سليمان بمدينة المنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة فى المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور، والتحق بجامعة الإسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985، كما التحق بالكلية الإكليركية، وتخرج منها عام 1983.

وذهب الأنبا تواضروس إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 20 أغسطس 1986، وترهبن فى 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيوؤدور، تمت رسامته قسًا فى 23 ديسمبر 1989، وانتقل للخدمة بمحافظة البحيرة فى 15 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية فى 15 يونيو 1997 م وكان مسؤلا عن خدمة منطقه كنج مريوط والقطاع الصحراوى وخدم بها خمسة عشر عامًا إلى أن تم تجليسه على كرسى مار مرقس، وله العديد من العظات الروحية والكتابات.

تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو وأربعة آخرين هم الأنبا رافائيل، القمص رافائيل أفامينا، القمص باخوميوس السريانى، القمص سارافيم السريانى، وفاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية، ليصبح البابا تواضروس الثانى البابا الـ 118 فى يوم الأحد 4 نوفمبر 2012