مدبولي يترأس اجتماع الوزراء لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية على...

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء ، اجتماع مجلس الوزراء ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

ويناقش المجلس اخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره .

ومن المقرر ان يناقش الاجتماع مواعيد غلق المحال التجارية والحرفية والمولات والمقاهي ،وإصدار قرار بالساعات المحددة للغلق صيفا وشتاء.

كما يبحث الاجتماع استعدادت الحكومة لمواجهة الأمطار والسيول وتوفير المعدات اللازمة لموجهة الأمطار وخاصة في المناطق الساحلية.

ويبحث المجلس توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الاسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .

ويبحث ايضا موقف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات ، والتشديد على عدم اقامة اَي مخالفات بناء جديدة