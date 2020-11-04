ترامب أمام أنصاره: لن نصمت أمام محاولة البعض سرقة الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته والجمهوريين لن يصمتوا أمام محاولة البعض سرقة الانتخابات الأمريكية، بعد ساعات من التصويت المبهر هذه الليلة.
وأضاف ترامب "النتائج الليلة كانت اسطورية وكنا مستعدين للخروج والاحتفال بشيء جميل جدا وجيد، موطنو البلاد خرجوا بأعداد غير مسبوقة، وفى ولايات فزنا بها بفارق كبير مثل فلوريدا، واوهايو العظيمة وتكساس بفارق كبير، وفزنا بولاية جورجيا، وهناك فوز لنا في نورث كارولينا".
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