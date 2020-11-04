البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين مذابح كنيسة الشهيدة دميانة بأرض بابا دبلو بشبرا

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الأربعاء صلوات تدشين كنيسة الشهيدة دميانة بابادبلو بشبرا، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة والشمامسة.

ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء بتذكار إعلان قداسة البابا تواضروس الثاني بطريركا للكرازة المرقسية، عقب إعلان نتيجة القرعة الهيكلية التي أجريت في الرابع من نوفمبر عام 2012 بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالأنبا رويس بالعباسية.

وأقيمت القرعة الهيكلية بين 3 من أصحاب أعلى الأصوات في الانتخابات التي أقيمت بين 5 من المرشحين فحصل الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والقمص رافائيل أفا مينا والأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة على أعلى الأصوات لتقام بينهم قرعة هيكلية أشرف عليها وأدارها نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وقائم مقام البابا عقب نياحة مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الكرسي المرقسي.

وقبل صلاة القداس الإلهي قام نيافة الأنبا باخوميوس بوضع الأسماء الثلاثة داخل إناء شفاف بعد أن قام بعرض كل اسم بشكل علنى أمام جموع الحاضرين وبعدها قام باغلاقه بإحكام ووضع عليه الشمع الأحمر وختم عليه بختمه الخاص وختم البابا شنوده الثالث للتبرك به، وعقب الصلاة، تم اختيار طفل يدعى "بيشوي" وبعد أن تم عصب عيني الطفل قام، وفيام القائم مقام عقب القداس بفك الاختام عن الإناء الموجود فيه أسماء المرشحين الثلاثة، مد الطفل يده ليقع الاختيار على الأنبا تواضروس، ليكون البطريرك الـ118 من باباوات الكرسي السكندري.