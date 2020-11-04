مواعيد جديدة لغلق المحال والمقاهي .. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

ويناقش المجلس اخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره .
كما يبحث الاجتماع استعدادت الحكومة لمواجهة الأمطار والسيول وتوفير المعدات اللازمة لموجهة الأمطار وخاصة في المناطق الساحلية.
ويبحث المجلس توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الاسواق لعدم التلاعب بالأسعار .
كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .
ويبحث ايضا موقف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات ، والتشديد على عدم اقامة اَي مخالفات بناء جديدة
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