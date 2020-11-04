مواعيد جديدة لغلق المحال والمقاهي .. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء ، اجتماع مجلس الوزراء ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

ويناقش المجلس اخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره .

كما يبحث الاجتماع استعدادت الحكومة لمواجهة الأمطار والسيول وتوفير المعدات اللازمة لموجهة الأمطار وخاصة في المناطق الساحلية.

ويبحث المجلس توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الاسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .

ويبحث ايضا موقف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات ، والتشديد على عدم اقامة اَي مخالفات بناء جديدة