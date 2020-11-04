محافظ المنيا: تحرير 1957 مخالفة تموينية خلال أكتوبر الماضى

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 1432 مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، جاءت ما بين 486 مخالفة لخبز ناقص بالوزن، 293 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 29 مخالفه لتوقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية، 36 مخالفة تصرف وتجميع دقيق بلدى مدعم، 33 مخالفة لعدم الاحتفاظ بالسجلات، 555 مخالفة أخرى متنوعة.
وفى مجال مراقبة ومتابعة الأسواق والسلع الغذائية، تم تحرير 525 مخالفة، منها 98 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، 8 مخالفات لمنتجات منتهية الصلاحية، 43 مخالفة لمحال تجارية بدون ترخيص، 8 مخالفات لأسطوانات البوتاجاز، 39 مخالفة لمحال الجزارة، 43 مخالفة لقانون 113 بيع بدون فواتير، 24 مخالفة لمواد بترولية، 9 مخالفات غش تجارى، 77 مخالفة لتجار تموينيين، 176 مخالفة أخرى متنوعة.
وأضاف أنه تم التحفظ على كل المضبوطات المخالفة، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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