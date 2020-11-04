محافظ المنيا: تحرير 1957 مخالفة تموينية خلال أكتوبر الماضى

أعلن أسامة القاضى محافظ المنيا، تحرير 1957 مخالفة خلال شهر أكتوبر الماضى بالتعاون مع الجهات المعينة، لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومراقبة المخابز البلدية والأسواق، ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 1432 مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، جاءت ما بين 486 مخالفة لخبز ناقص بالوزن، 293 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 29 مخالفه لتوقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية، 36 مخالفة تصرف وتجميع دقيق بلدى مدعم، 33 مخالفة لعدم الاحتفاظ بالسجلات، 555 مخالفة أخرى متنوعة.

وفى مجال مراقبة ومتابعة الأسواق والسلع الغذائية، تم تحرير 525 مخالفة، منها 98 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، 8 مخالفات لمنتجات منتهية الصلاحية، 43 مخالفة لمحال تجارية بدون ترخيص، 8 مخالفات لأسطوانات البوتاجاز، 39 مخالفة لمحال الجزارة، 43 مخالفة لقانون 113 بيع بدون فواتير، 24 مخالفة لمواد بترولية، 9 مخالفات غش تجارى، 77 مخالفة لتجار تموينيين، 176 مخالفة أخرى متنوعة.

وأضاف أنه تم التحفظ على كل المضبوطات المخالفة، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.