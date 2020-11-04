رغم الأمطار الغزيرة .. انتظام حركة الملاحة ببوغازى الإسكندرية والدخيلة

وقال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، فى بيان اليوم، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعى ومنتظم.
ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين مركز عمليات الميناء وإدارتى الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخى الحذر، وتلقى إشارات الاستغاثة والتعامل الفورى معها على مدار الساعة، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة وبمنطقة المخطافين الداخلى والخارجى لميناء الإسكندرية.
واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحى كل الاستعدادات لتصريف المياه وكسحها لمنع تراكمها وتسهيل حركة المارة، إذ تتعرض المحافظة لأمطار غزيرة مع حدوث انخفاض فى درجة الحرارة.
كما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة ومنع الاختناقات المرورية.
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