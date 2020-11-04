هيئة الدواء : استعدادات وضخ أصناف جديدة بالسوق لمواجهة موجة ثانية من كورونا

وأكد الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أنه من خلال المتابعة المستمرة لمستجدات سوق الدواء العالمى وتحليل سوق الدواء المصرى، تم تأمين احتياجات السوق المحلى من المستحضرات الطبية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، استرشادا بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة، من خلال التنسيق مع مختلف شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلى لتوفير مخزون آمن من المواد الخام والمستحضرات تامة الصنع الخاصة ببروتوكولات العلاج، هذا بخلاف التدفقات والتوريدات المستمرة بالسوق المحلى، علاوة على قيام هيئة الدواء بالمراجعة المستمرة والدقيقة لأرصدة تلك المتسحضرات والتأكد من ضخ كميات تلائم احتياجات كل من السوق المحلى وكذلك الجهات الصحية المختلفة، بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

ولفت إلى أنه طبقا لتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء، يتم المتابعة المستمرة والدورية مع رئاسة مجلس الوزراء، وإرسال التقارير الشهرية بكميات أدوية بروتوكول فيروس كورونا التى يتم ضخها فىى الأسواق ضمانا لاستمرار توافر تلك الأدوية فى الأسواق، ووفقا لتلك التقارير فإن هيئة الدواء ضخت فى الفترة من يونيو حتى شهر أكتوبر الماضى ما يقرب من 12 مليون عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، وما يقرب من 24 مليون و600 ألف عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة من "باراسيتامول" شراب، وما يقرب من 14 مليون و500 ألف شريط من دواء فيتامين "زنك" أقراص، وما يقرب من 22 مليون شريط فيتامين سى أقراص.

وأضاف أن الهيئة قررت مد العمل بالإجراءات الاستثنائية التى أقرتها هيئة الدواء المصرية مطلع العام الجارى لمواجهة فيروس كورونا، إذ تم تسجيل 3 مستحضرات للمادة الفعالة Remdesivir، كما تم تسجيل 5 مستحضرات للمادة الفعالة favipiravir 200 mg tablet، وذلك وفقا لآلية التسجيل الاستثنائى لبعض المستحضرات المعتمدة من قبل رئيس هيئة الدواء المصرية.

وتم أيضا تشكيل فريق من محللين بمختلف المعامل التابعة لهيئة الدواء، تم تكليفه بفحص الملفات وتحليل أدوية كورونا لدى الشركة فور الانتهاء من التصنيع و متابعة صدور نتائجها فى الحال، ضماناً لسرعة فحص وتحليل أدوية بروتوكول علاج كورونا بما يضمن استمرار وسرعة توافرها فى الأسواق.

كما أقرت الهيئة مد العمل بآلية التسجيل الطارئ Emergency- Use لتسجيل المطهرات طبقاً للوائح هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، إذ تم تسجيل 379 مستحضر كمطهر ومنظف للأيدى خلال العام الجارى لاستخدامها بشكل وقائى ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة العدوى الفيروسية بفيروس كورونا، بالإضافة إلى مد العمل بالاجراءات الاستثنائية التى من شأنها تسريع وتيرة الافراج عن المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح أنه بالنسبة لضمان استمرار توافر المستلزمات الطبية بجمهورية مصر العربية سواء لمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو القطاع الخاص، فقد تم ميكنة العمل بكل شبابيك الاستقبال المتواجدة بالهيئة من خلال روابط إليكترونية يتم التعامل والتقدم من خلالها لكل المستندات والملفات الضخمة دون الحاجة لحضور مندوبى الشركات إلا للضرورة القصوى، كما أصبح فى إمكان شركات المستلزمات الطبية متابعة الملفات المقدمة أون لاين بما يؤدى الى تسريع وتيرة تقديم الأوراق الرسمية مع تقليل الإختلاط فى نفس الوقت، علاوة على التعامل الفورى لجميع المستلزمات الخاصة بفيروس كورونا سواء تشخيص أو علاج يتم العمل عليها فى وقتها دون التقيد بالنظام الموضوع لباقى المستلزمات الطبية.

وفى ضوء المستجدات العالمية نحو سرعة تطوير لقاح للوقاية من فيروس كورونا، أوضح الغمراوى أنه يتم العمل بشكل تكاملى مع مختلف الجهات المعنية، لتأمين حصة مصر من اللقاح الذى سيثبت فاعليته، كما تم ضخ كميات ضخمة من لقاحات فيروس الأنفلونزا الموسمية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد وذلك للوقاية من مخاطر حدة الإصابة بها.

وأضاف أن الهيئة وضعت القواعد الخاصة بالتعامل مع حالات الأزمات و الطوارئ مثل انتشار الأوبئة والأمراض، لضمان سرعة واستمرار توافر المستحضرات الحيوية المبتكرة اللازمة للوقاية من هذه الأوبئة وعلاجها لحين استكمال إجراءات تسجيل تلك المستحضرات دون المساس بجودة وأمان وفاعلية هذه المستحضرات، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لسرعة الإفراج عن المستحضرات ذات الأهمية القصوى للبلاد والمدرجة ضمن بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا قبل استلام المستحضر، وكذلك خلال الخطوات اللازمة للتأكد من جودة أمان و فاعلية المستحضر حتى يصل للمواطن المصرى بجودة وعالية وفى اسرع وقت ممكن.

فيما قامت الهيئة بإعطاء الأولوية القصوى لتلك المستحضرات وذلك من خلال تشكيل لجنة من الأساتذة خاصة بتقييم البروتوكولات الخاصة بلقاحات Covid-19 ضمانا لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة من أجل توفير اللقاحات الممكنة لمواجهة ذلك الوباء ومن أجل التأكد من سلامة وفعالية اللقاحات، وكذلك متابعة إجراءات الدراسات الخاصة بتلك اللقاحات بجمهورية مصر العربية من خلال إجراء تفتيش على الممارسة الإكلينيكية الجيدة طبقا للقواعد المحلية والعالمية، مع تقديم خدمات الدعم الفنى لمساعدة الباحثين والشركات المنتجة على الابتكار خلال المراحل المختلفة بدءً من عمليات البحث والتطوير وحتى التصنيع للوصول لعلاج أو لقاح من شأنه الوقاية من فيروس كورونا.

وبخصوص لقاح covid 19 المصرى فإن الهيئة تقوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى مراحل ما بعد البحث والتطوير للوصول للقاح مصرى آمن وفعال من خلال تقديم خدمات الدعم الفنى، ومراجعة ملفات طرق التصنيع وجودة المستحضر وكذلك مراجعة ملفات الأبحاث ماقبل الإكلينيكية والإكلينيكية.

كما أعدت الهيئة ونفذت برنامج تدريبى لمصانع الأدوية حول تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد ومتابعة استمرار العمليه الإنتاجية لأدوية علاج فيروس كورونا من خلال التتبع الدورى لكميات المواد الخام والمستحضرات تامة الصنع والمخزون الاستيراتيجى لدى الشركات.

يأتى ذلك فى إطار إختصاصات هيئة الدواء المصرية المتمثلة فى وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل مصر.