أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، اليوم الأربعاء، حملات التوعوية بأهمية المياه والحفاظ عليها مع بداية العام الدراسى الجديد بمراكز الفتح، وأبو تيج، لنشر الفكر التوعوى لترشيد استهلاك المياه طبقا لخطتها السنوية.





وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، أن الشركة تنفذ الأنشطة التوعوية المختلفة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الدين باعتبارها ضرورة ملحه للحفاظ على مواردنا المائية. جدير بالذكر أن الفريق التوعوى قام بالعديد من الأنشطة الميدانية بمدرسه أبو غدير الإعدادية بمركز الفتح ومدرسة الشيخ عمران الثانوية بمركز أبنوب، وفى مدينة أبو تيج تم إجراء استطلاعات أراء الجمهور داخل وخارج المدارس عن الخدمات المقدمة للجمهور سعيا للارتقاء بالوعى الثقافى المائى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملات توعية لترشيد استهلاك المياه فى أسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.