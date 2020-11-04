التنمية المحلية: مشروعك نفذ 156 ألف مشروع بـ16 مليار جنيه منذ انطلاقه

وأكد محمود شعراوى أن الوزارة تستهدف من خلال "مشروعك" توفير فرص عمل للشباب فى القرى والأحياء والمدن والمراكز فى جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد للأمام ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقرى .

وأشار وزير التنمية المحلية الى أن "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر سبتمبر الماضى نفذ 156 ألف مشروع فى المحافظات بقروض بلغت 16 مليار جنيه ساهمت خلالها هذه المشروعات فى توفير أكثر من 890 الف فرصة عمل، لافتا إلى أن "مشروعك" يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

وأوضح شعراوى أن محافظة المنيا جاءت فى الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذه به حيث نفذت 18.5 الف مشروع بقروض 1.9 مليار جنيه، يليها محافظة سوهاج بـ16 ألف مشروع بقروض 1.8 مليارجنيه، ثم محافظة البحيرة بـ15.8 ألف مشروع بتكلفة 1.2 مليار جنيه، ثم الدقهلية 13 ألف مشروع بقروض 1.3 مليار جنيه، ثم محافظة الشرقية بـ12 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه.

وأضاف محمود شعراوى أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" مستمر فى تلقى طلبات جميع المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة فى جميع وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقر لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء على دراسة الجدوى المقدمة، ويقدم فريق عمل مشروعك كل التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خصوصا دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، مطالبا بتكثيف التوعية للشباب للتوسع فى نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات.