الحكومة : لا قرارات بإغلاق المدارس والجامعات منتصف نوفمبر





تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول إغلاق المدارس والجامعات بكل محافظات الجمهورية بدءا من منتصف نوفمبر الجارى تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى، وقد تم نفى تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان، أنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، وأوضحتا أن الدراسة منتظمة ومستمرة بكل المدارس والجامعات بشكل طبيعى، وأن هناك لجان متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحى للطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، وشددتا على الاستمرار فى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب، وذلك فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكل أفراد المنظومة التعليمية.

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