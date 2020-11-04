صور.. الزراعة والطيران المدنى تبحثان التعاون المشترك فى تطبيقات المناخ

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأربعاء، والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الارصاد الجوية وتطبيقات المناخ.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور الدكتور أحمد عونى مدير المعمل المركزى للمناخ الزراعى، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، ومن وزارة الطيران اللواء هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، واللواء إيهاب طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تمتلك هيئات مختصة فى دراسات وأبحاث الأرصاد والمناخ والتغيرات المناخية، وهى المعمل المركزى للمناخ الزراعى، والذى يمتلك شبكة واسعة من محطات الرصد الجوى الزراعى موزعة على كل المناطق الزراعية على مستوى الجمهورية، كذلك مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، المتخصص فى تداول وإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمناخ واعداد الدراسات الخاصة بالتعامل مع قضية تغير المناخ وتأثيراتها على الانشطة الزراعية المختلفة.

ومن جهته، أكد وزير الطيران، أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك من خلال هيئة الأرصاد الجوية، باعتبارها الجهة الرسمية المختصة برصد وتوفير بيانات الأرصاد الجوية، ولديها شبكة من محطات الرصد الجوى، كذلك لديها نماذج عديدة خاصة بالتنبئوات الجوية، قصيرة ومتوسطة المدى.

واتفق الجانبان على أهمية التعاون فى تبادل البيانات والمعلومات حول الأرصاد الجوية والزراعية، والتبادل العلمى والبحثى فيما يتعلق بتطبيقات الأرصاد الجوية، وما يترتب عليها من توصيات هامة للمزارعين والمواطنين بوجه العموم، وذلك للحد من التأثيرات السلبية للتقلبات الجوية، فضلا عن التعاون فى اعداد نشرات موحدة مشتركة بين المؤسسات التابعة للوزارتين، كتحذيرات وتنويهات وتنبيهات تتعلق بالمزارعين والمواطنين على حد سواء لتلافى أى تأثيرات سلبية للتقلبات فى الطقس.