صور .. 73 سيارة لشفط مياه الأمطار من شوارع وميادين الإسكندرية

وأعلن محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار. ودفعت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بـ 73 سيارة لشفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين بمختلف أحياء المدينة الساحلية. ويشارك فى جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع "الأحياء، وشركات الصرف الصحى ومياه الشرب، ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

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