تناقش الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى عدد من القرارات ومنها مواعيد غلق المحال ، والتى ستتحدد وفقا لكل محافظة وحسب فصلى الشتاء والصيف ومن أبرز المواعيد المقترحة التى تناقشها الحكومة لإغلاق المحال والورش والمنشآت -تتراوح توقيتات الغلق بين الساعة 10 و11 و12 وتختلف فى الصيف عن الشتاء -أقصى مواعيد للغلق 12 منتصف الليل في المطاعم والمقاهى فى الشتاء -وأقصى مواعيد لغلق المطاعم والمقاهى فى الصيف 1 بعد منتصف الليل -غلق المحال التجارية في الـ10 مساء فى الشتاء والـ11 مساء صيفاً - غلق الورش قبل المحال التجارية بساعة -يستثنى من القرار الصيدليات ومحال البقالة -غلق المولات فى الـ10 مساءا كما يطبق حاليا - السماح بغلق المحال فى مواعيد مختلفة بالنسبة للمحافظات السياحية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة تعلن فتح المحال والمنشآت من 10 صباحاً لـ1 منتصف الليل خلال ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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