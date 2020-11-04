مضبوطات بقيمة 35 مليون جنيه.. القبض على تشكيلين عصابيين وراء تصنيع العقاقير المخدرة والأدوية المغشوشة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين جميعاً بمحافظة الجيزة) بعدة أكمنة أُعدت خصيصاً لضبطهم، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع الأقراص المخدرة لعقارى "التامول – الترامادول" والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم.

واتخذ المقبوض عليهم من دوائر قسمى شرطة الأهرام والعجوزة ومركز كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، حيث يقوم إثنين منهم بتوفير التمويل اللازم وتجهيز المواد الخام الأولية فضلاً عن قيامهما بعمليات البيع والترويج، ويقوم المتهمان الآخران بالإشراف على عمليات تصنيع تلك الأقراص وصولاً للمنتج النهائى.

ومن خلال عمليات الرصد والمتابعة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وكذا ضبط الآتى (كمية كبيرة من الأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف – كمية كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير والأدوية المغشوشة – كمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بعمليات التصنيع – مبلغ مالى – عدد 8 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلى – طابعة – سيارة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بتصنيع تلك العقاقير المخدرة والأدوية المغشوشة لترويجها على عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والتصنيع، والهواتف المحمولة والسيارة فى النقل والترويج على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (35,000,000) خمسة وثلاثون مليون جنيه تقريباً ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.